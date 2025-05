Futsal Ternana la salvezza dei rossoverdi appesa ad un filo | E’ il momento di essere uniti Gli scenari

Futsal Ternana, la salvezza dei rossoverdi appesa ad un filo: “E’ il momento di essere uniti”. Gli scenari - Un finale di campionato thrilling per la Futsal Ternana, reduce da tre risultati utili consecutivi. La salvezza diretta dei rossoverdi è appesa ad un filo, a seguito dei provvedimenti del Giudice Sportivo che ha sanzionato la Roma con la sconfitta a tavolino ed un punto di penalizzazione, dopo... 🔗ternitoday.it

Itria-Futsal Ternana 9-4, gli errori difensivi fanno la differenza: rossoverdi sconfitti nettamente - Errori difensivi reiterati, troppi per pensare di raggiungere l’obiettivo salvezza. La Futsal Ternana cade per la quarta volta consecutiva al cospetto dell’Itria, formazione esperta e capace di capitalizzare al meglio tutte le disattenzioni dei rossoverdi. Ci ha provato Fagotti a tenere in piedi... 🔗ternitoday.it

Ortona-Futsal Ternana 5-7, vittoria esterna per i rossoverdi: tripletta di Cesar Sachet - Un successo per tornare a sperare nella salvezza. La Futsal Ternana si è imposta 7-5 su terreno della Tombesi Ortona accorciando a due punti sul Mascalucia ossia la formazione che occupa il terzultimo posto della graduatoria che vale lo spareggio salvezza. Al PalaDiVittorio dunque i ragazzi di... 🔗ternitoday.it

Futsal, A2 élite, Cln Cus Molise, contro la Ternana assalto finale alla salvezza. Sanginario: “Non possiamo sbagliare” - Mancano tre gare alla fine del campionato. Quella di domanicontro la Ternana è la più importante per voi perché potrebbe consegnarvi in caso di successo la salvezza matematica. E’ così? “Siamo ... 🔗ilgiornaledelmolise.it