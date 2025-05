Furto nell' edicola di piazza Duomo a Como come due peruviani hanno messo a segno il colpo in pieno giorno

Como per Furto e false dichiarazioni. La polizia indaga sul complice. 🔗 Notizie.virgilio.it - Furto nell'edicola di piazza Duomo a Como, come due peruviani hanno messo a segno il colpo in pieno giorno Un 34enne peruviano denunciato apere false dichiarazioni. La polizia indaga sul complice. 🔗 Notizie.virgilio.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Furto in gioielleria, banditi scardinano la saracinesca ed entrano nell'attività. Il colpo però finisce con l'arresto - ANCONA - Due ladri originari dell'Est Europa sono stati arrestati la notte scorsa dai Carabinieri del Radiomobile di Ancona, mentre stavano tentando di svaligiare la gioielleria "Italia Oro" situata lungo corso Cristoforo Colombo. I militari, che stavano effettuando un normale controllo di... 🔗anconatoday.it

Haribo ed Harry Potter, quando la magia è dolce. Evento per le famiglie all’edicola di piazza XXIV Maggio - MILANO “Haribo è la bontà che si gusta ad ogni età”, recita un famoso claim dell’azienda. Ma chi sono oggi i principali consumatori delle caramelle Haribo? “Il consumatore non è cambiato e il target primario di Haribo restano le famiglie con bambini. L’idea è sempre quella di un prodotto destinato anche agli adulti, che con le nostre caramelle possono tornare bambini concedendosi un piccolo momento di felicità fanciullesca. 🔗ilgiorno.it

Furto nell’osteria gestita da ragazzi con disabilità, interviene Lautaro: il gesto del capitano dell’Inter - Un vero capitano si comporta di conseguenza dentro e fuori dal campo. Lautaro Martinez ha dimostrato di avere a cuore non solo l’Inter, ma anche la “sua” Milano, la città in cui vive da ormai 7 anni. Dopo la video-denuncia del sindaco di Corbetta, comune dell’hinterland milanese, riguardo il mancato pagamento del conto da parte di un cliente all’osteria ‘Din Don Dan’ (gestito da un gruppo di ragazzi affetti da autismo, sindrome di Down e altre disabilità), il calciatore è intervenuto in prima persona. 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Furto a Borgo Nuovo, i ladri forzano un'edicola e rubano libri e riviste; Roma, furto in edicola a piazza Vittorio: i ladri manomettono la serranda e rubano 70 euro; Furto all'edicola in metro: rubano mille euro di fondocassa e scappano; Ladro tenta il furto, edicola danneggiata. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Furto nell'edicola di piazza Duomo a Como, come due peruviani hanno messo a segno il colpo in pieno giorno - Una guardia giurata aveva allertato il 112 dopo aver fermato un soggetto responsabile di un furto con destrezza ai danni di un edicolante di piazza Duomo ... del furto di contanti dalla cassa ... 🔗virgilio.it

Como, con uno stratagemma ruba i soldi dalla cassa dell’edicola di piazza Duomo, denunciato - (mi-lorenteggio.com) Como, 2 maggio 2025 – La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha denunciato in stato di libertà per concorso in furto, false dichiarazioni sull’identità personale e p ... 🔗mi-lorenteggio.com

Riapre l'edicola di piazzale Barbieri (dopo oltre un anno) - È un'imprenditrice coraggiosa, Vittoria Petrazzoli. In un momento di crisi dell'editoria, lei scommette su quotidiani e riviste, allargando il numero delle edicole gestite. Era solo una, quella di pia ... 🔗gazzettadiparma.it