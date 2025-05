Furto nella notte in un bar tabacchi | ladro sorpreso con il registratore di cassa e un salvadanaio

Furto nella notte in un bar tabacchi e pizzeria a Terracina. Quando gli agenti del commissariato sono intervenuti sul posto, in seguito a una chiamata della sala operativa, hanno trovato il vetro dell'ingresso del locale in frantumi e un mattone a terra, con ogni probabilità utilizzato per.

