Furto in casa in pieno giorno | spariti diversi gioielli

Furto in abitazione. A chiamare il numero unico europeo per le emergenze è stata una donna del 1952, che rientrata a. 🔗 Udinetoday.it - Furto in casa in pieno giorno: spariti diversi gioielli Sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Latisana a intervenire a Palazzolo dello Stella, in via dello Storione, a seguito di una chiamata al 112 per unin abitazione. A chiamare il numero unico europeo per le emergenze è stata una donna del 1952, che rientrata a. 🔗 Udinetoday.it

Cosa riportano altre fonti

Furto lampo in pieno giorno: anziana derubata in casa - Una donna di 81 anni residente a Rivignano Teor è rimasta vittima di un furto nella propria abitazione nel pomeriggio di mercoledì 9 aprile. I ladri si sono introdotti nell'abitazione tra le 16 e le 18, mentre la proprietaria era assente, e hanno sottratto mille euro in contanti dopo aver... 🔗udinetoday.it

Ennesimo tentato furto in pieno giorno, a Pastena: l'ira di Claudia Pecoraro (M5S) - Ennesimo furto sventato ai danni di un’attività commerciale di Pastena: stamattina, ad essere preso di mira è stato Digital Point. Dopo il colpo dei computer ai danni dell’Associazione Giovamente, dei furti alla lavanderia in piazza e al Mamble Rumble, ai negozi di caramelle, al parrucchiere e ad... 🔗salernotoday.it

Bergamo, ladri in casa pieno giorno in via Pignolo: rubati tre orologi per 15mila euro - SICUREZZA. Il colpo lunedì in un appartamento: forzata la porta d’ingresso. Poi i malviventi sono stati disturbati. Sul posto è intervenuta la polizia. 🔗ecodibergamo.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Furto in casa in pieno giorno: spariti diversi gioielli; Cassino, allarme furti: abitazione svaligiata in pieno giorno; Furto in abitazione in pieno giorno: Rubati tutti i preziosi di famiglia; Bergamo, ladri in casa pieno giorno in via Pignolo: rubati tre orologi per 15mila euro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Firenze, donna molestata in pieno giorno in via di Coverciano: «Adesso ho paura a uscire nel mio quartiere» - Prima il racconto sui social poi la denuncia ai carabinieri. È polemica: affondo del presidente Pd del Q2: «Basta girarsi dall’altra parte». FdI: «La sinistra cambia rotta» ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it

Agrigento, furto in casa di anziani: colpo da 10 mila euro - Truffata e derubata nella propria casa, in pieno centro cittadino e in pieno giorno. È quanto accaduto a una pensionata ultra settantenne residente in viale Della Vittoria, vittima di un raggiro tanto ... 🔗scrivolibero.it

POZZUOLI/ Ladri in azione a Toiano: svaligiata casa in pieno giorno – LE FOTO - POZZUOLI – Nuovo furto in abitazione al Rione Toiano. Questa volta nel mirino dei ladri è finita una famiglia che vive al terzo piano di una palazzina in via Largo Lucio Cocceio, di fronte alla chiesa ... 🔗cronacaflegrea.it