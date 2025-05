Furto al Concertone del Primo Maggio | strumenti rubati e rabbia tra i musicisti

Concertone del Primo Maggio a Roma è stato spezzato da un grave episodio avvenuto subito dopo la conclusione dell’evento. (Continua.)Leggi anche: “Macabro”. Polemiche dopo l’esibizione al concerto del Primo Maggio: cos’è successoLeggi anche: BigMama sale sul palco del Primo Maggio e fa piangere tutti: le parole strazianti (VIDEO)Furto al Concerto del Primo MaggioDopo il Concerto del Primo Maggio ci sarebbe stato un grave episodio di Furto. Questo atto ha lasciato i musicisti in uno stato di rabbia e frustrazione profonda, poiché il Furto si è verificato poco dopo la fine dello spettacolo in piazza San Giovanni. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva.)L'articolo Furto al Concertone del Primo Maggio: strumenti rubati e rabbia tra i musicisti proviene da TvZap. 🔗 Tvzap.it - Furto al Concertone del Primo Maggio: strumenti rubati e rabbia tra i musicisti Il clima di festa e celebrazione che ha caratterizzato ildela Roma è stato spezzato da un grave episodio avvenuto subito dopo la conclusione dell’evento. (Continua.)Leggi anche: “Macabro”. Polemiche dopo l’esibizione al concerto del: cos’è successoLeggi anche: BigMama sale sul palco dele fa piangere tutti: le parole strazianti (VIDEO)al Concerto delDopo il Concerto delci sarebbe stato un grave episodio di. Questo atto ha lasciato iin uno stato die frustrazione profonda, poiché ilsi è verificato poco dopo la fine dello spettacolo in piazza San Giovanni. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva.)L'articoloaldeltra iproviene da TvZap. 🔗 Tvzap.it

Furto ai Benvegnù dopo il Concertone del Primo Maggio: “Furgone sfondato, ci hanno rubato gli strumenti. Proviamo rabbia e frustrazione” - Milano, 2 maggio 2025 – “Ieri sera dopo il concertone del primo maggio a Roma dei ladri hanno sfondato il vetro del furgone, rubando alcuni strumenti e valigie ai Benvegnù. Inutile raccontare la rabbia e la frustrazione che proviamo. Stiamo procedendo con la denuncia formale ma se potete in qualche modo aiutarci, confidiamo nell’aiuto di tutti voi. A seguire troverete foto e descrizioni degli strumenti rubati”. 🔗ilgiorno.it

