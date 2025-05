Furto al concerto del 1º maggio il paradiso del lavoro si rivela un covo di ladri | strumenti rubati a sfregio dei sindacati e non solo

Furto al concerto del 1° maggio: e quel che resta è un grande amaro in bocca. Sì, perché la “grande festa dei lavoratori”, l’apoteosi retorica dei sindacati confederali in quel di San Giovanni, si è trasformata in una tragicomica farsa, un emblema beffardo di un’Italia dove persino la celebrazione del lavoro diventa terreno fertile per la delinquenza spicciola. Sembra una barzelletta di cattivo gusto, ma è la cruda realtà: durante il concertone del Primo maggio, proprio mentre dal palco si declamavano i sacri principi del lavoro e della solidarietà, ignoti – forse non troppo – si dilettavano a sgraffignare strumenti musicali dalle retrovie.Furto al concerto del 1º maggioA denunciare l’incredibile episodio è stata una delle band che si è esibita sul palco allestito con il sudore – e i contributi – dei lavoratori italiani. 🔗 Secoloditalia.it - Furto al concerto del 1º maggio, il “paradiso del lavoro” si rivela un covo di ladri: strumenti rubati a sfregio dei sindacati (e non solo) aldel 1°: e quel che resta è un grande amaro in bocca. Sì, perché la “grande festa dei lavoratori”, l’apoteosi retorica deiconfederali in quel di San Giovanni, si è trasformata in una tragicomica farsa, un emblema beffardo di un’Italia dove persino la celebrazione deldiventa terreno fertile per la delinquenza spicciola. Sembra una barzelletta di cattivo gusto, ma è la cruda realtà: durante ilne del Primo, proprio mentre dal palco si declamavano i sacri principi dele della solidarietà, ignoti – forse non troppo – si dilettavano a sgraffignaremusicali dalle retrovie.aldel 1ºA denunciare l’incredibile episodio è stata una delle band che si è esibita sul palco allestito con il sudore – e i contributi – dei lavoratori italiani. 🔗 Secoloditalia.it

Benvegnù, furto dopo il concerto del Primo maggio: "Ci hanno rubato gli strumenti, aiutateci a trovarli" - Il concerto e poi il furto. Frustrazione e amarezza per i Benvegnù, dopo l’esibizione sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma. La band milanese che giovedì sera ha cantato in piazza San Giovanni è stata vittima di un furto. I ladri hanno infranto i vetri del furgone e hanno portato... 🔗milanotoday.it

"Ci hanno rubato gli strumenti, aiutateci". Furto ai Benvegnù dopo il concerto del 1° maggio - A sparire sono stati non solo gli strumenti musicali ma anche valigie e altri oggetti personale elettronici. È al termine del concertone del 1° maggio a Roma che i Benvegnù hanno dovuto fare i conti con un'imprevedibile quanto sgradita sorpresa. Finestrini del furgone spaccati e attrezzatura... 🔗arezzonotizie.it

Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa - La Cgil Massa Carrara ha deciso di annullare il tradizionale concerto del Primo Maggio in programma al parco della Comasca a Marina di Massa, dopo l'infortunio mortale sul lavoro in una cava a Carrara avvenuto ieri, costato la vita al 59enne Paolo Lambruschi L'articolo Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa proviene da Firenze Post. 🔗.com

