furto al bombonera social pub spariti playstation e decoder sky

I gestori del locale hanno raccontato l'accaduto con amarezza in un post su Facebook, ricevendo la solidarietà di molti clienti.

Bergamo, furto al Bombonera Social Pub: la denuncia dei gestori tra tristezza e delusione - Bergamo, 2 maggio 2025 – Furto al Bombonera Social Pub del Villaggio degli Sposi, a Bergamo. Ignoti sono entrati nel locale e hanno portato via Playstation e decoder Sky. “Una bravata”, come l’hanno definita anche i gestori raccontando l’accaduto su Facebook accanto a un cuoricino rosso spezzato. Ma che fa male perché, come si legge sempre sul social, “qualche mese fa, all’interno del locale era stato allestito un angolo con divano e PlayStation, liberamente accessibile a chiunque volesse rilassarsi e giocare in compagnia”. 🔗ilgiorno.it

Furto al Bombonera Social Pub, via PlayStation e decoder: l’amarezza dei gestori - Bergamo. “Una bravata”, la definiscono i gestori del Bombonera Social Pub del Villaggio degli Sposi, in città. Una bravata decisamente indigesta. Qualche mese fa, all’interno del locale era stato allestito un angolo con divano e PlayStation, liberamente accessibile a chiunque volesse rilassarsi e giocare in compagnia. Un’iniziativa apprezzata da molti, ragazzi e ragazze del quartiere e non solo. Purtroppo, la scorsa settimana qualcuno ha sottratto sia la console per i videogames che il decoder Sky. 🔗bergamonews.it

