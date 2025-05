Furto ai Benvegnù dopo il Concertone del Primo Maggio | Furgone sfondato ci hanno rubato gli strumenti Proviamo rabbia e frustrazione

Maggio 2025 – "Ieri sera dopo il Concertone del Primo Maggio a Roma dei ladri hanno sfondato il vetro del Furgone, rubando alcuni strumenti e valigie ai Benvegnù. Inutile raccontare la rabbia e la frustrazione che Proviamo. Stiamo procedendo con la denuncia formale ma se potete in qualche modo aiutarci, confidiamo nell'aiuto di tutti voi. A seguire troverete foto e descrizioni degli strumenti rubati". Questo il messaggio condiviso dai Benvegnù questa mattina sul profilo Instagram dedicato a Paolo Benvegnù, il cantautore milanese recentemente scomparso. Nelle scorse ore Mariel Tahiraj, Manuele Schicchi, Tazio Aprile, Gabriele Berioli, Luca Baldini, Daniele Berioli, Saverio Zacchei – componenti della band – avevano reso omaggio al cantante morto improvvisamente a 59 anni, il 31 dicembre scorso.

