Furti in serie alle attività commerciali | 42 enne sannita in arresto

Nella giornata odierna, all'esito di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, i militari della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Benevento, nei confronti di un quarantaduenne gravemente indiziato di plurimi delitti di furto aggravato perpetrati ai danni di esercizi commerciali ubicati in Benevento e provincia, durante l'orario di chiusura, e di tentata rapina, in parziale accoglimento della richiesta della Procura della Repubblica di Benevento ed all'esito dell'interrogatorio preventivo dell'indagato.In particolare, le indagini traevano origine da due Furti, uno tentato e l'altro consumato, perpetrati, in piena notte, ai danni di esercizi commerciali ubicati in San Giorgio del Sannio e Fragneto Monforte nel mese di Luglio 2023; mediante l'ascolto dei titolari degli esercizi commerciali in questione e delle persone informate sui fatti, l'acquisizione ed analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, l'analisi del tracciato GPS dell'autovettura in uso al sospettato, una preliminare attività di perquisizione e sequestro e, infine, l'analisi di tracce biologiche rilevate presso l'esercizio commerciale depredato, i militari raccoglievano numerosi elementi nei confronti di un uomo, peraltro già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici.

