Furti di rame in ambito ferroviario giro di vite della Polfer

Polfer impegnati e 10 pattuglie impiegate nella vigilanza lungo le linee ferroviarie: è il bilancio della quarta giornata dell’anno denominata operazione “Oro Rosso” dedicata, a livello nazionale, al contrasto. 🔗 Messinatoday.it - Furti di rame in ambito ferroviario, giro di vite della Polfer Circa un centinaio di persone controllate, 19 siti sensibili ispezionati, 42 operatoriimpegnati e 10 pattuglie impiegate nella vigilanza lungo le linee ferroviarie: è il bilancioquarta giornata dell’anno denominata operazione “Oro Rosso” dedicata, a livello nazionale, al contrasto. 🔗 Messinatoday.it

Furti di rame, le grondaie rubate dalle case - Sono tornati alla carica i ladri di rame che negli ultimi giorni hanno colpito tre abitazione di Porto Recanati, dove sono stati rubati i tubi discendenti delle grondaie. L’ultimo colpo è avvenuto ieri, all’alba. A farne le spese è stata Francesca Martini, che abita in un condominio di via Roma. "Erano le 6 e stavo dormendo in camera, quando ho sentito dei rumori strani che mi hanno svegliata – racconta la donna –. 🔗ilrestodelcarlino.it

Furti di rame a Pratissolo su un’auto sequestrata: denunciato un 55enne - Con un’auto sequestrata ha rubato del rame a Pratissolo: un uomo di 55 anni, residente a Reggio, è stato denunciato per furto aggravato e violazione di sigilli. Le indagini dei carabinieri della tenenza di Scandiano sono iniziate dopo che una donna di 67 anni ha segnalato il furto di quasi tutta la copertura in rame dal tetto di una cappella di famiglia nel cimitero della frazione di Pratissolo. Due giorni dopo, un analogo episodio è stato poi denunciato dal presidente dell’associazione sportiva dilettantistica Boiardo Maer situata a poca distanza dal camposanto. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ancora furti di rame a Roma, a essere colpite sono le postazioni di ricarica veloce - Negli ultimi mesi, Roma sta affrontando un’ondata di furti che sta mettendo a dura prova la mobilità sostenibile. Decine di colonnine di ricarica veloce per veicoli elettrici sono state sabotate da ladri che tranciano i cavi per sottrarre il rame contenuto al loro interno. Il fenomeno ha colpito in particolare le aree di Guidonia, Tivoli, […] The post Ancora furti di rame a Roma, a essere colpite sono le postazioni di ricarica veloce appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Lanciano, rubano 70 chili di rame lungo l’ex linea ferroviaria: tre arresti - L’OPERAZIONE LANCIANO Tre persone - G. M., A.F, e C.D.A, rispettivamente di 30, 39 e 46 anni - di Lanciano sono state arrestate in flagranza di reato dai carabinieri del Nucleo Operativo ... 🔗ilmessaggero.it

Rubano 70 chili di rame da ferrovia, tre arresti - Tre persone sono state arrestate in flagranza dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lanciano per furto aggravato e interruzione di pubblico servizio. Si tratta di due ... 🔗rainews.it

Lanciano: arrestate tre persone per furto di rame - I Carabinieri di Lanciano hanno arrestato tre persone in flagranza di reato: rubavano rame dalla linea ferroviaria della Tua ... 🔗rete8.it