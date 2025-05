Furiosa | gli incassi del prequel di Mad Max rappresentano una perdita di 120 milioni di dollari per la Warner Bros

Furiosa: gli incassi del prequel di Mad Max rappresentano una perdita di 120 milioni di dollari per la Warner Bros.Un nuovo rapporto ha rivelato che Furiosa: A Mad Max Saga ha causato una perdita di 120 milioni di dollari alla Warner Bros. Il film è il prequel del successo candidato all'Oscar Mad Max: Fury Road. Il film segue la storia di Furiosa, che da bambina rapita diventa un'adulta forte e pronta a combattere i leader corrotti di una terra desolata. Al posto di Charlize Theron, Anya Taylor-Joy e Alyla Browne hanno interpretato il ruolo principale, con un cast di supporto che includeva Chris Hemsworth, Tom Burke, Lachy Hulme e George Shevtsov.Secondo un nuovo rapporto di Deadline, Furiosa avrebbe fatto perdere alla Warner Bros. quasi 120 milioni di dollari. Questo dato si basa sulla somma dei ricavi totali del film e dei costi totali.

Furiosa, il prequel di MAD MAX: FURY ROAD in prima tv su Sky Cinema e NOW - Ondemand in 4K - È in arrivo su Sky Cinema in prima TV il prequel di MAD MAX: FURY ROAD e quinto capitolo della saga distopica creata da George Miller più di 40 anni fa, FURIOSA: A MAD MAX SAGA, in onda lunedì 24 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth sono i protagonisti di una nuovissima avventura d’azione che rivela le origini del potente personaggio protagonista del pluripremiato successo mondiale MAD MAX: FURY ROAD. 🔗digital-news.it

Furiosa - A Mad Max Saga, stasera in prima visione su Sky e in streaming su Now il film con Anya Taylor-Joy - Su Sky Cinema Uno arriva il prequel della saga creata da George Miller più di 40 anni fa. Si tratta di Furiosa: A Mad Max Saga, ecco tutto quello che c'è da sapere sul film, trama e cast. Stasera su Sky è in arrivo una prima tv molto attesa: Furiosa: A Mad Max Saga. Si tratta del prequel del film Mad Max: Fury Road, nonché quinto capitolo della saga distopica creata da George Miller più di 40 anni fa. 🔗movieplayer.it

Guida TV Sky Cinema e NOW: Furiosa - A Mad Max Saga, Domenica 23 Marzo 2025 - Domenica 23 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Furiosa - A Mad Max Saga, il prequel di Mad Max: Fury Road diretto da George Miller. In un mondo post-apocalittico, la giovane Furiosa, destinata a diventare l’imperatrice, viene rapita dalla banda di Dementus e coinvolta in un conflitto tra gruppi rivali, dove inizia la sua trasformazione in una ... 🔗digital-news.it

