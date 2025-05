Furgone per il trasporto farmaci bloccato Arriva la Forestale e consegna l’ossigeno

Terni, 2 maggio 2025 - Siamo in una zona impervia dell'Umbria, tre le montagne di Ferentillo (Terni). Un furgone per la consegna a domicilio di medicinali urgenti rimane bloccato a causa di un incidente stradale. Tra le consegne l'ossigeno per un anziano. Come risolvere il problema? Ci pensano i Forestali e il Nucleo Radiomobile di Terni. Gli agenti dopo essersi accertati che il sinistro aveva causato danni soltanto ai mezzi, hanno appurato che il Furgone, a causa dello scontro, non era più in grado di effettuare la consegna dei medicinali alla persona cui erano destinati. Quindi, i militari hanno caricato a bordo dei loro automezzi di servizio la bombola di ossigeno e il restante materiale medico destinati con urgenza ad un anziano malato residente nella zona, garantendo così la consegna nei tempi previsti e la continuità delle cure necessarie.

