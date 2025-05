Furgone in fiamme al campeggio | uomo intossicato nel tentativo di spegnere l’incendio

Furgone camperizzato ha preso fuoco poco dopo la mezzanottel’incendio, secondo le prime informazioni, sarebbe partito dal vano motore. Un uomo di 56 anni è rimasto intossicato nel tentativo di. 🔗 Bresciatoday.it - Furgone in fiamme al campeggio: uomo intossicato nel tentativo di spegnere l’incendio Notte di paura, quella tra giovedì 1° e venerdì 2 maggio, al camping Rio di Manerba del Garda, dove uncamperizzato ha preso fuoco poco dopo la mezzanotte, secondo le prime informazioni, sarebbe partito dal vano motore. Undi 56 anni è rimastoneldi. 🔗 Bresciatoday.it

