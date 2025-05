Fuori i negozi | a Novara torna lo shopping a cielo aperto

Venerdì 9 e sabato 10 maggio torna a Novara "Fuori i negozi", l'iniziativa lanciata da Confcommercio Alto Piemonte che prevede due giorni di acquisti all'aperto tra le vie del centro storico. Dalle 10 alle 19,30 i negozi (oltre 20) del centro città esporranno.

Novara, in città torna "Lo sbarazzo": tre giorni di "fuori tutto" nei negozi del centro - A Novara torna, per la quarta edizione, "Lo sbarazzo - Fuori tutto": dal 7 al 9 marzo, per tre giorni, una quarantina di negozi, soprattutto ma non solo di moda, esporranno davanti alle vetrine, o in uno spazio dedicato all'interno del negozio, articoli super scontati. L'iniziativa è... 🔗novaratoday.it

A Novara torna la Fiera di marzo: le strade chiuse in città nel fine settimana - Nel primo week end di marzo torna a Novara l'appuntamento con la Fiera di marzo, il tradizionale appuntamento per i novaresi che avranno a disposizione centinaia di bancarelle per fare compere. In occasione della tradizionale fiera è stata predisposta dal Comando di polizia locale un'ordinanza... 🔗novaratoday.it

