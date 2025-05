Fumetti cosplay e cultura pop a Forte Marghera | nel weekend arriva il Comics

Fumetti e della cultura pop. arriva a Forte Marghera sabato 3 e domenica 4 maggio il Venezia Comics, con tante novità e una proposta ancora più ampia rispetto al 2024, quando stabilì il record di 23mila presenze. Il festival. 🔗 Veneziatoday.it - Fumetti, cosplay e cultura pop a Forte Marghera: nel weekend arriva il "Comics" Mestre si prepara ad accogliere per due giorni il meglio del mondo deie dellapop.sabato 3 e domenica 4 maggio il Venezia, con tante novità e una proposta ancora più ampia rispetto al 2024, quando stabilì il record di 23mila presenze. Il festival. 🔗 Veneziatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Gamics Carrara 2023: successo con oltre 23mila visitatori tra fumetti e cultura pop - Sono stati oltre 23mila i visitatori nelle due giornate di divertimento del “Gamics” a CarraraFiere. Un programma ricco di spettacoli, incontri esclusivi e attività per tutti i gusti ha confermato l’evento come punto di riferimento per il mondo del fumetto e la cultura pop. Ddai celebri interpreti di sigle animate Cristina D’Avena e Giorgio Vanni, agli show adrenalinici di wrestling, passando per le esibizioni cosplay, i talk su fumetti, videogiochi e cinema, e una K-pop area tutta da scoprire. 🔗lanazione.it

Romics 2025: Cosplay, cultura pop e meraviglia - Dal 3 al 6 aprile 2025, i padiglioni della Fiera di Roma sono stati teatro della 34° edizione del Romics, un evento che ha confermato ancora una volta il suo status di punto di riferimento per gli appassionati di fumetti, animazione, cinema, serie tv, videogiochi e cultura pop. L’afflusso di migliaia di visitatori, provenienti da ogni angolo d’Italia e non solo, ha reso la manifestazione un’esplosione di colori, passione e creatività, dove ogni angolo ha raccontato una storia fatta di costumi spettacolari, anteprime esclusive, incontri con artisti, creator e autori, e numerose attività ... 🔗nerdpool.it

Cosplay e cultura pop: l'evento imperdibile a Casale Monferrato - Il 16 febbraio, il Teatro Municipale ospiterà la finale della Superstar Cosplay League con talenti da tutta Italia. Leggi tutto La magia del cosplay: un viaggio tra creatività e passione a Casale Monferrato su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

Fumetti, cosplay e cultura pop a Forte Marghera: nel weekend arriva il Comics; Torna il Venezia Comics, fumetti, cosplay ed eventi da non perdere: la guida; Ad Arona arriva Aronics: la prima edizione della mostra del fumetto del Lago Maggiore; Celebrare la cultura pop e nerd a Bellinzona. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fumetti, cosplay e cultura pop a Forte Marghera: nel weekend arriva il "Comics" - Dopo le 23mila presenze del 2024, il festival si ripresenta sabato 3 e domenica 4 maggio con più spazi e appuntamenti. Il programma ... 🔗veneziatoday.it

Celebrare la cultura pop e nerd a Bellinzona - Il 3 e 4 maggio l'Espocentro accoglierà amanti di fumetti, videogiochi, giochi da tavolo, cosplay e così via grazie all'evento TiNerd ... 🔗laregione.ch

Blu Cosplay. Arezzo Autismo festeggia 10 anni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com