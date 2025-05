Fumata bianca tutto quello che c' è da sapere Ecco perché è cambiato tutto

Montata in mattinata la struttura formata da un camino e due stufe che riveleranno al mondo l'elezione del nuovo pontefice.

Pastorello sul rinnovo di Meret: “Dialogo aperto, siamo ottimisti per la fumata bianca” - Pastorello sul rinnovo di Meret: “Dialogo aperto, siamo ottimisti per la fumata bianca”"> Federico Pastorello, agente di Alex Meret, è intervenuto ai microfoni di TMW per fare il punto sulla situazione contrattuale del portiere, il cui accordo con il Napoli scade a giugno: “Chi conosce Alex sa che è sempre stato un portiere completo, tra i più tecnici d’Europa. A Napoli, in alcuni momenti, è stato criticato forse in modo eccessivo, ma ha una grande forza mentale e basa il suo percorso su lavoro e costanza. 🔗napolipiu.com

Corte Costituzionale, è arrivata la fumata bianca: chi sono i nuovi giudici - Alla fine, la candidata tecnica scelta tra i quattro giudici mancanti della Corte Costituzionale, eletti giovedì mattina in seduta comune alla Camera, è risultata essere Maria Alessandra Sandulli. Ha trionfato anche in una sorta di competizione familiare, poiché inizialmente si era valutata la candidatura di un’altra Sandulli, Gabriella Palmieri Sandulli, moglie del fratello di Alessandra e avvocata generale dello Stato. 🔗thesocialpost.it

Conclave 2025, fumata bianca, nera e gialla: significato e storia - Il comignolo issato questa mattina sul tetto della Cappella Sistina rappresenta un ulteriore passo di avvicinamento al Conclave che inizierà il prossimo 7 maggio e che decreterà il 267° Papa. Occhi sul Conclave, quante fumate al giorno Dalla sera di mercoledì prossimo gli occhi del mondo guarderanno tutti quel punto da cui usciranno le fumate che racconteranno gli esiti delle elezioni. Due le possibilità: fumata nera, quando il Papa non è stato eletto o fumata bianca ad annunciare al mondo l’elezione del nuovo Pontefice. 🔗lapresse.it

