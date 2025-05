Fumata bianca o nera che annuncia gli esiti del Conclave quali sostanze chimiche vengono usate?

sostanze che viene usato 🔗 Wired.it - Fumata bianca o nera che annuncia gli esiti del Conclave, quali sostanze chimiche vengono usate? Si tratta del momento più scenografico dell'elezione dei nuovi papi, quando gli occhi del mondo aspettano di sapere se è avvenuta l'elezione del nuovo pontefice. Ecco il mix diche viene usato 🔗 Wired.it

