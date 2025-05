Fuga di gas alla stazione di Santa Marinella linea ferroviaria Roma-Civitavecchia interrotta

Fuga di gas in via delle Vignacce ha richiesto l'interdizione della linea ferroviaria Roma-Civitavecchia nella stazione di Santa Marinella. I treni terminano il servizio a Santa Severa. 🔗 Unadi gas in via delle Vignacce ha richiesto l'interdizione dellanelladi. I treni terminano il servizio aSevera. 🔗 Fanpage.it

Como, paura alla stazione Lario Ovest. Camion trancia colonnina Gpl, fuga di gas e area evacuata - Grave incidente questa mattina, 26 febbraio, intorno alle 7.45 lungo l’autostrada A9, nell’area di servizio Lario Ovest. Un camion, durante una manovra di sosta, ha urtato e divelto una colonnina di distribuzione del Gpl, staccando la condotta dalla base e provocando una massiccia fuoriuscita di gas.Leggi anche: Bimbo di soli 17 mesi trovato morto così, in casa: tragedia straziante in Italia Evacuazione immediata e intervento dei soccorsi L’allarme è scattato immediatamente. 🔗thesocialpost.it

Sospetta fuga di gas in stazione - Un forte odore di gas è stato avvertito nei pressi della stazione. Un passante, intorno alle 21:20, ha avvertito la caserma di via Chiavari da dove è partita una squadra di vigili del fuoco per capire di cosa si tratta. Sopralluogo in corso, si sospetta una fuga di gas. 🔗parmatoday.it

Paura alla stazione Lario Ovest, camion trancia colonnina Gpl: fuga di gas e area evacuata - Grave incidente questa mattina, 26 febbraio, intorno alle 7.45 lungo l’autostrada A9, nell’area di servizio Lario Ovest. Un camion, durante una manovra di sosta, ha urtato e divelto una colonnina di distribuzione del Gpl, staccando la condotta dalla base e provocando una massiccia fuoriuscita di... 🔗quicomo.it

