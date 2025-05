Frosinone vs Cittadella | le probabili formazioni

Frosinone vs Cittadella si giocherà domenica 4 maggio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Stirpe.Frosinone VS Cittadella: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ciociari hanno 39 punti ed una sola lunghezza di vantaggio sulla zona play-out. La salvezza sembrava in ghiaccio per la squadra di Grieco, ma I tre pareggi e la sconfitta nelle ultime 4 ha rimesso tutto in discussione, anche in virtù di un pessimo rendimento interno stagionale.I veneti si sono complicati la vita a causa delle ultime tre sconfitte che li hanno portati al penultimo posto. La zona play-out dista però ad un solo punto, e possono far leva su un ottimo rendimento esterno che fa ben sperare per la salvezza.

