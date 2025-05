Frontale tra due auto in viale della Villetta | un ferito grave al Maggiore

Frontale tra due auto all'incrocio tra viale della Villetta e viale Milazzo a Parma,. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate. In conseguenza dell'incidente una persona, il conducenti di uno dei due. 🔗 Parmatoday.it - Frontale tra due auto in viale della Villetta: un ferito grave al Maggiore Poco prima delle ore 23.30 di giovedì 1° maggio si è verificato uno scontrotra dueall'incrocio traMilazzo a Parma,. Per cause in corso di accertamento duesi sono scontrate. In conseguenza dell'incidente una persona, il conducenti di uno dei due. 🔗 Parmatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Incidente frontale tra auto sulla Via del Mare: due feriti in ospedale - Paura, questa mattina, lungo la Via del Mare a Castellabate, dove due automobili (Renault Megane e Peugeot 2008) si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto la Peugeot 2008 è uscita fuori dalla carreggiata. I soccorsi Sul posto sono giunti i... 🔗salernotoday.it

Frontale tra due auto: conducenti trasportati in ospedale in codice rosso - Tempo di lettura: < 1 minutoÈ di due giovani automobilisti feriti e trasportati in codice rosso in ospedale, il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato questa mattina in località Falagato del comune di Altavilla Silentina. Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate in un frontale. Nel violento impatto, una delle auto ha terminato la sua corsa sul ciglio della strada mentre l’altra autovettura si è ribaltata finendo all’interno di un terreno agricolo. 🔗anteprima24.it

Tragedia a Cavernago, scontro frontale tra un’auto e un camion: morti due 19enni, altri due in gravissime condizioni - Tragedia questa mattina, sabato 22 marzo, a Cavernago, in provincia di Bergamo, per uno scontro frontale tra un’auto e un camion; nello schianto sono morti un ragazzo e una ragazza di 19 anni, altri due 19enni sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni.Il terribile incidente è avvenuto questa mattina presto, sabato 22 marzo verso le 5; un ragazzo e una ragazza di 19 anni hanno perso la vita in uno scontro frontale con un camion su una statale all’altezza di Cavernago, in provincia di Bergamo. 🔗dayitalianews.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Frontale tra due auto in viale della Villetta: un ferito grave al Maggiore; Scontro frontale tra due auto, strada chiusa e conducenti assistiti dal personale sanitario; Incidente in città, violento frontale tra due auto: soccorsi sul posto; Frontale tra due auto in via Ripa di Meana: due feriti e traffico bloccato. 🔗Ne parlano su altre fonti

Frontale tra due auto, cinque feriti - Nella serata di domenica 27 aprile, poco prima delle 22:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Montegoggio, nella frazione di Sant’Anna di Breganze, per un violento incidente frontale che ha ... 🔗vicenzatoday.it