Friburgo-Leverkusen domenica 04 maggio 2025 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Leverkusen prova a tenere in vita questa Bundesliga andando a caccia dei 3 punti sul campo del sorprendente Friburgo. Per la squadra di Schuester terza vittoria consecutiva sul campo del Wolfsburg e quarto posto riagguantato con 2 punti di vantaggio sul RB Lipsia. Ancora una volta vicini all’obiettivo grosso i Breisgau Brazilianer, che si giocano di .InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici 🔗Infobetting.com Infobetting.com - Friburgo-Leverkusen (domenica 04 maggio 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici Ad un passo dall’abdicazione al titolo ilprova a tenere in vita questa Bundesliga andando a caccia dei 3 punti sul campo del sorprendente. Per la squadra di Schuester terza vittoria consecutiva sul campo del Wolfsburg e quarto posto riagguantato con 2 punti di vantaggio sul RB Lipsia. Ancora una volta vicini all’obiettivo grosso i Breisgau Brazilianer, che si giocano di .InfoBetting: Scommesse Sportive e

Bologna-Juventus (domenica 04 maggio 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - Nella stagione fallimentare della Juve è rimasto soltanto un obiettivo, probabilmente quello prioritario dal punto di vista economico, ovvero il quarto posto. E per raggiungerlo i bianconeri, che hanno battuto senza problemi 2-0 il Monza ormai retrocesso ma sono stati tre punti che sono costati l’espulsione con conseguente squalifica di Vlahovic, dovranno giocare due trasferte […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Sporting Lisbona-Gil Vicente (domenica 04 maggio 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Altra vittoria per i Leoni? - Ci stiamo avvicinando allo scontro che potrebbe decidere la Primeira Liga: il 10 maggio, al Da Luz, le due squadre di Lisbona, ora appaiate al primo posto in classifica, incroceranno i destini. Domenica notte, però, lo Sporting non può fallire: riceve al Josè Alvalade il Gil Vicente, quattordicesimo con 32 punti in classifica. Nello scorso […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Real Madrid-Celta Vigo (domenica 04 maggio 2025 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Tanti gol al Bernabeu? - Sono giorni piuttosto turbolenti in casa Real Madrid: il futuro di Ancelotti che appare molto incerto, sin dalla partecipazione al mondiale per club, la rabbia per aver perso la finale di Copa del Rey col Barcellona quando il trofeo era sembrato davvero vicino ai Blancos, la follia di Rudiger nei minuti finali, che ha portato […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

