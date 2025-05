Frena il lavoro per giovani e donne ma Meloni celebra nuovi record

Meloni continui a ignorare l’evidenza dei numeri. I dati sull’occupazione “ci dicono che dall’inizio del nostro governo abbiamo avuto un milione di nuovi posti di lavoro, in gran parte a tempo indeterminato e con un record per l’occupazione femminile”, ha detto la premier in un’intervista esclusiva al direttore dell’Adnkronos Davide Desario.Peccato che, proprio quando la presidente del Consiglio rilasciava quelle dichiarazioni, l’Istat certificasse che nel mese di marzo l’occupazione ha registrato una Frenata per giovani e donne e che la disoccupazione è risalita soprattutto per gli under-35.La diminuzione dell’occupazione su base mensile registrata a marzo (-0,1%, pari a -16mila unità) riguarda le donne, gli under 35 anni, i dipendenti a termine e gli autonomi. 🔗 Lanotiziagiornale.it - Frena il lavoro per giovani e donne, ma Meloni celebra nuovi record È incredibile come la premier Giorgiacontinui a ignorare l’evidenza dei numeri. I dati sull’occupazione “ci dicono che dall’inizio del nostro governo abbiamo avuto un milione diposti di, in gran parte a tempo indeterminato e con unper l’occupazione femminile”, ha detto la premier in un’intervista esclusiva al direttore dell’Adnkronos Davide Desario.Peccato che, proprio quando la presidente del Consiglio rilasciava quelle dichiarazioni, l’Istat certificasse che nel mese di marzo l’occupazione ha registrato unata pere che la disoccupazione è risalita soprattutto per gli under-35.La diminuzione dell’occupazione su base mensile registrata a marzo (-0,1%, pari a -16mila unità) riguarda le, gli under 35 anni, i dipendenti a termine e gli autonomi. 🔗 Lanotiziagiornale.it

Approfondimenti da altre fonti

Lavoro povero raddoppiato negli ultimi 10 anni, più penalizzati giovani e donne - Roma, 30 aprile 2025 – "Un lavoro non basta". Il titolo dell’ultima ricerca Acli, Caf-Acli e Iref, alla vigilia del Primo Maggio, segna nettamente la realtà indicata dai numeri: l’aumento drammatico del cosiddetto lavoro povero, di quel lavoro sottopagato, in nero o precario che spinge milioni di lavoratori sotto la soglia della povertà. Lavoro a basso reddito: +55% in 10 anni Il fenomeno del lavoro a bassa retribuzione rappresenta un tema centrale nell'analisi delle disuguaglianze economiche. 🔗quotidiano.net

Lavoro, Italia ultima in Europa: più disoccupati da giovani e donne - L’Italia fa segnare un leggero aumento dell’occupazione rispetto al 2023, ma è ultima in Unione europea. Lo certificano i dati Eurostat sui i 27 Paesi membri, che rilevano un divario ancora maggiore sul lavoro femminile e giovanile italiano. In particolare, nell’ultimo trimestre 2024 si è registrato per le nostre connazionali un tasso di occupazione del 53,1%, lontano 13,2 punti dalla media Ue del 66,3%, con un distacco in aumento rispetto ai 12,8 al quarto trimestre del 2023. 🔗quifinanza.it

Lavoro, firmati i decreti attuativi per i bonus giovani e donne - ROMA (ITALPRESS) – La firma dei Ministri sotto i due decreti di attuazione dei bonus per giovani e donne previsti dal decreto Coesione apre all’ultima fase per l’applicazione degli esoneri per le assunzioni di lavoratori rientranti nelle due tipologie. Ora al vaglio degli organi di controllo ci sono quindi i due decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di attuazione del Bonus Giovani, previsto dall’articolo 22, e del Bonus Donne, come definito dall’articolo 23, del Decreto Coesione. 🔗unlimitednews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Frena il lavoro per giovani e donne, ma Meloni celebra nuovi record; FRENA IL LAVORO PER DONNE E GIOVANI: ISTAT, PER UNDER 35 A MARZO TOCCA IL 19%; Istat: lavoro in frenata a marzo, disoccupazione giovanile al 19%; Assunzioni in calo: Vicenza è quella che frena di più in Veneto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Frena il lavoro per giovani e donne, ma Meloni celebra nuovi record - A marzo giù gli occupati di 16mila unità. E risale la disoccupazione: per i giovani è al 19%. Meloni nega l'allarme di Mattarella sul lavoro. 🔗lanotiziagiornale.it

Mercato del lavoro in Italia: i dati ISTAT di marzo 2025 tra frenate e crescita - Il mercato del lavoro in Italia ha mostrato un quadro misto nel mese di marzo 2025. I dati provvisori indicano un leggero calo degli occupati, un aumento delle persone in cerca di impiego e una contem ... 🔗businesscommunity.it

Lavoro povero a Roma, donne e giovani i più colpiti: la denuncia delle Acli in festa dei lavoratori 2025 - A Roma, le Acli denunciano il diffondersi del lavoro povero che colpisce soprattutto donne e giovani, aggravato dal costo della vita; papa Francesco invita a un lavoro dignitoso e solidale. 🔗gaeta.it