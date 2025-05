Fregene e Maccarese sotto la lente dei carabinieri | controlli sulla movida

Fregene e Maccarese, i carabinieri della Compagnia di Ostia, con il supporto della Polizia Locale di Fiumicino, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, in occasione del primo maggio, nelle aree di maggiore afflusso turistico, finalizzato in particolare a rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini, nonché a reprimere e contrastare i fenomeni di degrado connessi alla "movida", seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.Il bilancio dell'attività è di 7 persone denunciate alla Procura della Repubblica. Nel dettaglio, una donna di 51 anni e un uomo di 45 anni, entrambi romani e con precedenti, sono stati denunciati, per ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello stato.

