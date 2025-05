Fregene divieto di accesso alla pineta monumentale Federico Fellini Area a

Area Tutela Ambientale, si è preso atto delle condizioni degli alberi di Pinus Pinea ubicati all'interno della pineta monumentale "F. Fellini" – Area "A". Tra le essenze arboree presenti ed esaminate, 121 di esse ricadono in classe D-Estrema propensione al cedimento.Il Comune informa che, considerata l'esigenza di garantire la pubblica e privata incolumità, nonché di provvedere alla messa in sicurezza dell'Area, si ritiene prioritario disporre, attraverso apposita Ordinanza Sindacale, la chiusura al pubblico dell'Area "A" della pineta, per il tempo necessario alla messa in sicurezza, a partire dal giorno 05 Maggio 2025, per una durata stimata di 50 giorni lavorativi, salvo imprevisti, e comunque fino a fine lavori, nella fascia oraria 07-17:30.

