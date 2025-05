Free Palestine dei Patagarri sul brano ebraico Fadlun | Ignobile e macabro

Patagarri, che ha preso posizione sul conflitto in Medio Oriente urlando un "Free Palestine" sulle note di "Haga Nagila", un brano della tradizione ebraica. "Pensiamo che finché ogni popolo non sarà libero di auto-determinarsi e vivere in pace non potremo essere allegri", ha detto l'artista, che ha poi chiesto al pubblico di ripetere insieme a lui il motto Pro-Pal. Un'esibizione, questa, che ha suscitato l'immediata reazione della comunità ebraica. "Appropriarsi della nostra cultura, delle melodie a noi più care, per invocare la nostra distruzione, è Ignobile. 🔗 Iltempo.it - "Free Palestine" dei Patagarri sul brano ebraico. Fadlun: "Ignobile e macabro" Non c'è modo di sperare che dal palco del Concertone del Primo Maggio gli artisti possano lanciare un messaggio condiviso a favore del lavoro e dei lavoratori e basta. Questa volta a fare dell'evento l'occasione per scandire uno slogan che ha colore politico è stato il frontman dei, che ha preso posizione sul conflitto in Medio Oriente urlando un "" sulle note di "Haga Nagila", undella tradizione ebraica. "Pensiamo che finché ogni popolo non sarà libero di auto-determinarsi e vivere in pace non potremo essere allegri", ha detto l'artista, che ha poi chiesto al pubblico di ripetere insieme a lui il motto Pro-Pal. Un'esibizione, questa, che ha suscitato l'immediata reazione della comunità ebraica. "Appropriarsi della nostra cultura, delle melodie a noi più care, per invocare la nostra distruzione, è. 🔗 Iltempo.it

Concertone Primo Maggio 2025, i Patagarri: ‘Free Palestina’, insorge la Comunità Ebraica di Roma - Una maratona musicale lunga undici ore ha riempito piazza San Giovanni a Roma in occasione del Concertone del Primo Maggio 2025, tra entusiasmo, denuncia e riflessioni profonde. La 35ª edizione dell’evento, organizzato da CGIL, CISL e UIL, ha avuto come tema centrale la sicurezza nei luoghi di lavoro, sotto lo slogan “Uniti per un lavoro sicuro”. Musica e denuncia sociale sotto il sole di Roma Sotto un sole estivo, migliaia di giovani provenienti da tutta Italia hanno trasformato la piazza in un campeggio urbano. 🔗notizieaudaci.it

Concertone Primo maggio: i Pantagarri urlano Free Palestine in piazza, è polemica - Oggi in Piazza San Giovanni il Concertone del Primo maggio, tornato nella location storica dopo lo scorso anno. L'apertura è stata affidata a Leo Gassman L'articolo Concertone Primo maggio: i Pantagarri urlano Free Palestine in piazza, è polemica proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

USA, ebrei ortodossi bruciano la bandiera di Israele, proteste contro il governo Netanyahu al grido di "Free Palestine" - VIDEO - La scena, che ha fatto in breve tempo il giro dei social, è analoga alle proteste che si sono verificate in altre città del paese, tra cui Boston e Washington Un gruppo di ebrei ortodossi ha bruciato la bandiera di Israele, in segno di protesta contro Benjamin Netanyahu e il suo governo. A Ne 🔗ilgiornaleditalia.it

