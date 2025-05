Fred Kerley medaglia olimpica nei 100 metri arrestato per rissa | escluso dal Grande Slam di Miami

metri, nonché due volte medaglia ai Giochi, Fred Kerley è stato arrestato dalla polizia di Miami alla vigilia del secondo turno del Grand Slam Track, un evento per velocisti creato da Michael Johnson. Sarebbe stato stato accusato di aggressione con percosse, a seguito di una rissa in un hotel. 🔗 L'ex campione del mondo dei 100, nonché due volteai Giochi,è statodalla polizia dialla vigilia del secondo turno del GrandTrack, un evento per velocisti creato da Michael Johnson. Sarebbe stato stato accusato di aggressione con percosse, a seguito di unain un hotel. 🔗 Fanpage.it

