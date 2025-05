Fratelli d' Italia denuncia | Ripetuti atti vandalici nei confronti della nostra sede in Piazza del Popolo

sede di Fratelli d’Italia di Cesena in Piazza del Popolo è stata oggetto di un vile atto vandalico. In occasione della manifestazione del 1° maggio, l’ennesima offesa è stata rivolta all’immagine istituzionale del nostro partito, colpendo direttamente la figura del Presidente. 🔗 Cesenatoday.it - Fratelli d'Italia denuncia: "Ripetuti atti vandalici nei confronti della nostra sede in Piazza del Popolo" "Ancora una volta ladid’di Cesena indelè stata oggetto di un vile atto vandalico. In occasionemanifestazione del 1° maggio, l’ennesima offesa è stata rivolta all’immagine istituzionale del nostro partito, colpendo direttamente la figura del Presidente. 🔗 Cesenatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lapide della Resistenza vandalizzata a Scafati: la denuncia di Fratelli d'Italia - La lapide dedicata al 25 aprile, collocata in un punto simbolico della città di Scafati, è stata recentemente vandalizzata. L’episodio, purtroppo non isolato, ha riacceso l’attenzione sul valore della memoria storica e sul modo in cui viene custodita. A intervenire sulla vicenda è Mario... 🔗salernotoday.it

"Bagni inagibili all’asilo". Denuncia di Fratelli d’Italia - Tra incontri saltati e risposte mai pervenute, la situazione dell’asilo di Colognora di Compito sta raggiungendo il limite". Esordiscono così i consiglieri di Fratelli d’Italia Eleonora Vaselli e Matteo Petrini, dopo aver ricevuto molte segnalazioni da parte dei genitori. "L’amministrazione Del Chiaro fa come nel passato, tante promesse e zero fatti su bagni, palestra ed altro. La situazione diventa sempre più grave. 🔗lanazione.it

Vasche anti-alluvione abbandonate tra burocrazia e silenzi a Sarno: la denuncia di Sirica (Fratelli d’Italia) - Tempo di lettura: < 1 minutoA ormai 27 anni dalla tragedia che ha segnato per sempre la città di Sarno, i lavori per le vasche di laminazione, progettate per prevenire nuove catastrofi idrogeologiche, risultano fermi e bloccati. Le strutture, strategiche per la sicurezza del territorio, versano in uno stato di totale abbandono, tra burocrazia, rimpalli istituzionali e promesse mai mantenute. “È inaccettabile che un’opera così cruciale per la tutela della vita e dell’ambiente resti incompiuta – dichiara Enrico Sirica, consigliere comunale e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia -. 🔗anteprima24.it

Ne parlano su altre fonti

Fratelli d'Italia denuncia: Ripetuti atti vandalici nei confronti della nostra sede in Piazza del Popolo; Fratelli d’Italia cita in giudizio Report: chiesto un risarcimento da 50mila euro; FRATELLI D'ITALIA SOVICILLE: SÌ AI NUOVI PROGETTI, MA PIÙ ATTENZIONE AL DECORO URBANO; Riccione, sicurezza e segnaletica nel caos: l’accusa di Fratelli d’Italia al Comune. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fratelli d'Italia denuncia: "Assediata la nostra sede in Barriera di Milano" - Comparso anche uno striscione: "Fuori i fascisti dai quartieri". La parlamentare: "Un assalto inqualificabile" ... 🔗rainews.it

Oristano, la denuncia di Emanuele Cera (FdI): «Consorzio di Bonifica escluso dai fondi per le stabilizzazioni» - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Sanità in Campania: Fratelli d’Italia Napoli chiede un cambio di passo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com