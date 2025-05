Fratelli di Crozza Meloni panettieri antifascisti e Trump | Le nuove dinamiche della settimana nel monologo di Crozza

Crozza nel suo monologo fotografa la settimana appena trascorsa sul piano nazionale, con il discorso della Meloni sulle “dinamiche”, la panettiera antifascista identificata dalla Digos Maurizio Crozza, nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul 🔗 © Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Meloni, panettieri, antifascisti e Trump: Le nuove "dinamiche" della settimana nel monologo di Crozza Maurizionel suofotografa laappena trascorsa sul piano nazionale, con il discorsosulle “”, la panettiera antifascista identificata dalla Digos Maurizio, nella nuova puntata didi, in onda il venerdì in prima serata sul 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Su questo argomento da altre fonti

Fratelli di Crozza, Meloni diventa Monica Vitti: "Io non capisco la gente che non ci piacciono i Dazi" - Maurizio Crozza è Meloni che, fedele a Trump, si trasforma in Monica Vitti e canta la sua celebre canzone. Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza è Meloni che, fedele a Trump, si trasforma in Mo 🔗ilgiornaleditalia.it

Fratelli di Crozza, Monologo: "Meloni e Salvini? Trumpiana lei, putiniano lui... l'Europa in cantina con la cyclette" - Maurizio Crozza analizza la situazione politica italiana, concentrandosi sulle tensioni interne al Governo Meloni causate anche da un rapporto sempre più competitivo tra la Premier e il suo vice. Maurizio Crozza nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul 🔗ilgiornaleditalia.it

Fratelli di Crozza, Meloni sui salari dei lavoratori: "In una famiglia quello che conta è la dinamica! Non la busta paga" - Maurizio Crozza nei panni di Giorgia Meloni, che per celebrare la Festa dei Lavoratori ha diffuso un video sottolineando la dinamica del potere d’acquisto dei salari in Italia Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discove 🔗ilgiornaleditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

Crozza su Meloni, Panettieri Antifascisti e Trump: Satira e Dinamiche nel suo Monologo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Crozza su Meloni, Panettieri Antifascisti e Trump: Satira e Dinamiche nel suo Monologo - Meloni, panettieri, antifascisti e Trump: Crozza torna con un monologo pungente sulle “dinamiche” della settimana a Fratelli di Crozza ... 🔗affaritaliani.it

Crozza è Meloni in occasione del Primo Maggio: «In una famiglia conta la dinamica, non la busta paga!» - Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni della Premier Giorgia Meloni, che per celebrare ... 🔗video.corriere.it

Crozza-Meloni: «Io manco lo sapevo cos'era il manifesto di Ventotene...» - Nella nuova puntata di «Fratelli di Crozza», in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni della Premier Giorgia Meloni ... 🔗msn.com