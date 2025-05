Fratelli di Crozza Briatore rivede la gestione della Chiesa nella sua ottica di business

© Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Briatore rivede la gestione della Chiesa nella sua ottica di business Crozza torna nei panni di Flavio Briatore, pronto a rivedere la gestione della Chiesa nella sua ottica di business. nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni di Flavio Bria 🔗 Mauriziotorna nei panni di Flavio, pronto are lasuadinuova puntata didi, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Mauriziotorna nei panni di Flavio Bria 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Fratelli di Crozza, Monologo sull'emergenza uova in Usa: Ormai ci sono i Narcos Messicani che nascondono le uova dentro i panetti di cocaina - Maurizio Crozza parla dell’emergenza USA che ha portato l’ambasciatore amaricano a chiedere aiuto al Veneto Maurizio Crozza nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, parla dell’emergenza USA che ha portato l’ambasciato 🔗ilgiornaleditalia.it

Fratelli di Crozza, De Luca: "Le leggi? Solo contro di me! Nei processi basterà dire di non essere De Luca per essere assolto” - Maurizio Crozza torna nei panni di Vincenzo De Luca, pronto a “tornare alla vita normale” dopo la recente decisione della Corte Costituzionale che blocca la possibilità di un terzo mandato come Presidente della Regione Campania. Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì se 🔗ilgiornaleditalia.it

Fratelli di Crozza, Federico Rampini racconta la cupa vita dei democratici Usa dopo Trump - Maurizio Crozza porta sul palco il giornalista Federico Rampini e racconta la vita cupa dei democratici Usa dopo l’elezione di Trump Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza porta sul palco il gio 🔗ilgiornaleditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

Fratelli di Crozza | Puntata 28 marzo 2025; Fratelli di Crozza | Puntata 21 febbraio 2025; Fratelli di Crozza | Puntata 15 novembre 2024; Fratelli di Crozza | Puntata 11 ottobre 2024. 🔗Cosa riportano altre fonti

Crozza, il monologo sui dazi: “Imprenditore, guadagnerai un po’ meno…Ma non mandare a casa i lavoratori” - Nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza commenta i dazi imposti da Trump e lancia un appello ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Fratelli di Crozza, Tajani: "La cittadinanza italiana è una cosa seria!" - Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza porta sul palco il Ministro Tajani che commenta la ... 🔗informazione.it