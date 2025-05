Franco CFA un fallimento firmato Macron che Meloni aveva previsto

Dalla creazione, nel 1945, del Franco delle colonie francesi d'Africa (CFA), l'acronimo si è evoluto e oggi designa due valute: quella della "Comunità finanziaria africana" nell'Africa occidentale e quella della "Cooperazione finanziaria in Africa centrale". Ma è sempre Parigi a decidere il valore di queste valute. Negli ultimi anni il Franco CFA è diventato oggetto di lotte popolari. Consapevoli che le questioni economiche sono eminentemente politiche, i cittadini africani chiedono sempre più la piena sovranità monetaria.Un altro punto critico –scrivono Fanny Pigeaud e Ndongo Samba Sylla- nel libro: "L'arma invisibile della Françafrique" è che la Banca di Francia detiene circa il 90% delle riserve d'oro della BCEAO (banca centrale degli stati dell'Africa occidentale) stimate a 36.5 tonnellate.

