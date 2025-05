Franciscus – The Hope | il murale con Papa Francesco e il bimbo siriano annegato sui muri della Caritas Ambrosiana

"Franciscus – The Hope", è questo il titolo del nuovo murale firmato dall'artista contemporaneo aleXsandro Palombo, apparso in queste ore nel centro di Milano, sui muri della Caritas Ambrosiana. L'opera vuole rendere omaggio alla figura di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile. L'opera è stata svelata nei giorni dei Novendiali, mentre la Chiesa universale si prepara a eleggere un nuovo Pontefice. Papa Francesco è ritratto con il saio francescano, emblema della povertà e della rinuncia, e un giubbotto di salvataggio arancione, simbolo di speranza per i migranti che attraversano il mare. Ai suoi piedi, il corpo senza vita del piccolo Alan, il bambino siriano diventato simbolo globale della tragedia migratoria. L'immagine è definita "dura ma necessaria": tipica dello stile Palombo che non lascia mai spazio all'indifferenza: "Come una Pietà contemporanea, Papa Francesco accoglie il corpo del piccolo Alan Kurdi come Maria il Figlio: un'icona urbana che eleva la compassione al rango di gesto sacro, Francesco si fa ponte tra l'umano e il sacro, protettore degli ultimi e testimone silenzioso del dolore del mondo".

