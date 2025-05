Francia violenza a corteo 1 maggio | black bloc attaccano partito socialista

Durante la manifestazione dell'1 maggio a Parigi, il corteo del partito socialista è stato preso di mira da gruppi di black bloc, che hanno aggredito fisicamente i militanti, lanciato petardi e vandalizzato il materiale del partito. Lo ha riportato Le Parisien, aggiungendo che sono dovute intervenire le forze di polizia per sedare gli scontri.

