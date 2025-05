Francia violenza a corteo 1 maggio | black bloc attaccano partito socialista

maggio a Parigi, il corteo del partito socialista è stato preso di mira da gruppi di black bloc, che hanno aggredito fisicamente i militanti, lanciato petardi e vandalizzato il materiale del partito. Lo ha riportato Le Parisien, aggiungendo che sono dovute intervenire le forze di polizia per sedare gli .L'articolo Francia, violenza a corteo 1 maggio: black bloc attaccano partito socialista proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) – Durante la manifestazione dell'1a Parigi, ildelè stato preso di mira da gruppi di, che hanno aggredito fisicamente i militanti, lanciato petardi e vandalizzato il materiale del. Lo ha riportato Le Parisien, aggiungendo che sono dovute intervenire le forze di polizia per sedare gli .L'articoloproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Violenza al corteo del 25 Aprile: “Aggredito un manifestante” - Perugia, 27 aprile 2025 – “Durante il corteo per la Festa della Liberazione in centro di Perugia, un cittadino ucraino è stato aggredito verbalmente e fisicamente”. A denunciare l’accaduto sono Elisa Modarelli, vicesegretaria Provinciale Azione Perugia, e Simone Tomassini (responsabile Comunicazione Azione PG Under 30) che hanno asstistito alla scena. “La vittima sventolava una bandiera dell’Ucraina, quando è stato aggredito da un individuo che, con violenza e disprezzo, lo ha insultato, spintonato e privato con la forza della bandiera che portava. 🔗lanazione.it

8 marzo, in migliaia al corteo di Roma: “Contro la violenza patriarcale” - (Adnkronos) – Per la Giornata internazionale della donna sono migliaia le persone che partecipano oggi 8 marzo al corteo di 'Non Una di Meno' che sfila per le vie del centro di Roma sotto lo slogan: ‘Lotto, boicotto, sciopero’. Sono partiti da piazza Vittorio Emanuele e passeranno per via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo […] 🔗periodicodaily.com

Francia, violenza a corteo 1 maggio: black bloc attaccano partito socialista

Francia, ennesimo omicidio a scuola: la violenza minorile diventa un problema, destra e sinistra si scontrano sulle soluzioni - “Un’esplosione di violenza”, ha reagito il primo ministro François Bayrou. La Francia è sconvolta dopo l’ultimo episodio violento che ieri ha coinvolto dei minorenni del liceo privato Notre-Dame-de-To ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Cortei in Francia, per France Insoumise 160.000 a Parigi - (ANSA) - PARIGI, 07 SET - Sono 160.000 i partecipanti al corteo di protesta contro Emmanuel Macron a Parigi, 300.000 nelle 150 manifestazioni in corso in tutta la Francia: queste le cifre di Lfi ... 🔗msn.com