Francesca Rocco e Giovanni Masiero nove anni di matrimonio e due figlie | Siamo la prova che l’amore vero crea miracoli

Francesca Rocco e Giovanni Masiero innamorati come il primo giorno. E, forse, anche di più. La coppia, che si è conosciuta al Grande Fratello 13, nel 2014, ha festeggiato nove anni di matrimonio. Per celebrare una data così importante, un paio di giorni fa, Chicca ha pubblicato un post pieno d'amore sul suo profilo Instagram. "nove anni fa ti ho detto 'sì', ma quella promessa non era solo tra due sposi. era il giuramento di costruire un cammino, una casa piena d'amore, una famiglia da far crescere con cura e sogni", ha scritto la 41enne legnanese.Una promessa che è diventata realtà, perché dopo il matrimonio il 30 aprile 2016 a verona, la coppia ha anche avuto due figlie: Ginevra, che compirà 8 anni il prossimo 24 maggio, e Beatrice che festeggerà i quattro tra pochi giorni.

