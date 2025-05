Francesca Barra E Roberto Poletti | Ecco Perchè Non Si Sopportano!

Francesca Barra e Roberto Poletti: cosa si nasconde dietro la loro apparente intesa in "4 di Sera"? Tensioni, divergenze e fuorionda che fanno discutere.Negli studi televisivi dove si costruiscono le immagini patinate che ogni sera entrano nelle nostre case, non tutto è sempre così armonioso come appare sullo schermo. È il caso di Francesca Barra e Roberto Poletti, volti noti del programma d'approfondimento "4 di Sera" su Rete 4, che da settimane sono al centro di insistenti rumors. Le voci parlano di un clima teso e poco collaborativo tra i due conduttori, alimentate da indiscrezioni e da alcuni fuorionda trasmessi in modo piuttosto malizioso da Striscia la Notizia.Un'intesa che fatica a decollareNonostante il programma goda di un discreto successo e i due professionisti mostrino un atteggiamento impeccabile in diretta, dietro le quinte sembra esserci qualche frizione.

