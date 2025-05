Forza Motorsport sono in arrivo molti cambiamenti all’IA dei Drivatar con l’update 20

Grandi novità in arrivo per Forza Motorsport: l'update 20, atteso nel mese di maggio, segnerà un punto di svolta per l'esperienza in single player grazie a cambiamenti radicali all'intelligenza artificiale dei Drivatar. Turn 10 ha infatti annunciato l'introduzione di un innovativo sistema "multilinea" che rivoluzionerà il comportamento dei piloti virtuali, rendendoli finalmente più naturali, reattivi e divertenti da affrontare.Turn 10 ha svelato che fin dal lancio del gioco nel 2023 ha lavorato per perfezionare la IA con miglioramenti al comportamento in fase di sorpasso, riduzione delle frenate inutili e meno rigidità nel seguire la linea ideale. Tuttavia, le prestazioni dei Drivatar in condizioni di traffico intenso lasciavano ancora a desiderare, spesso sfociando in collisioni, uscite di pista o manovre poco credibili per un pilota esperto.

