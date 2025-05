Forum di quartiere ai nastri di partenza si inizia con nove su dodici Il calendario dei primi incontri

Forum deliberativi di quartiere ai nastri di partenza. Superata la quota di 420 iscritti, sono stati fissati i primi incontri di insediamento dei nuovi organismi di partecipazione per la formazione di proposte pubbliche su base territoriale. Si parte giovedì 8 maggio, alle 20.45, con la prima. 🔗 Riminitoday.it - Forum di quartiere ai nastri di partenza, si inizia con nove su dodici. Il calendario dei primi incontri deliberativi diaidi. Superata la quota di 420 iscritti, sono stati fissati idi insediamento dei nuovi organismi di partecipazione per la formazione di proposte pubbliche su base territoriale. Si parte giovedì 8 maggio, alle 20.45, con la prima. 🔗 Riminitoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Santa Marinella: ai nastri di partenza il nuovo cimitero comunale - Santa Marinella, 12 marzo 2025 – Sono in partenza le opere di ampliamento del cimitero comunale di Via dei Cipressi. L’Amministrazione Comunale ha infatti concluso la conferenza di servizi che chiude la fase propedeutica per la realizzazione del progetto che interessa il cimitero comunale, acquisiti i pareri, le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta necessari. Nei prossimi giorni verranno consegnate le aree con immissione immediata alla società aggiudicataria del Project Financing , che potrà quindi realizzare le nuove strutture previste nel piano. 🔗ilfaroonline.it

Prowein, Consorzio Vino Chianti ai nastri di partenza con 70 etichette - Firenze, 4 marzo 2025 - Settanta etichette, di cui venti dedicate alle tipologie di Chianti d.o.c.g: sono i numeri che il Consorzio Vino Chianti porterà in Germania, in occasione del “Prowein 2025”. La manifestazione – in programma a Dusseldorf dal 16 al 18 marzo – è uno dei principali punti di riferimento del settore, grazie alla sua capacità di fare incontrare cantine, esperti e appassionati. 🔗lanazione.it

Rifiuti: in partenza la fase sperimentale di misurazione dell’indifferenziato nel quartiere di Pratale - Inizia lunedì 31 marzo nel quartiere di Pratale la sperimentazione del Comune di Pisa e del Gestore Retiambiente/Geofor per misurare i rifiuti indifferenziati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche. Questo sistema permetterà di registrare i dati di conferimento di ogni singola utenza e... 🔗pisatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Forum di quartiere ai nastri di partenza, si inizia con nove su dodici. Il calendario dei primi incontri; Rimini, Forum deliberativi ai nastri di partenza: superata le 420 iscrizioni; Cronaca. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Rimini, Forum deliberativi ai nastri di partenza: superata le 420 iscrizioni - A Rimini i Forum deliberativi di quartiere sono ai nastri di partenza. Superata la quota di 420 iscritti, sono stati fissati i primi incontri di insediamento dei nuovi organismi di partecipazione per ... 🔗chiamamicitta.it