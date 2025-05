Fortnite e Star Wars | nuova stagione con i poteri della Forza veicoli e personaggi iconici – Il trailer

Fortnite si espande ancora una volta con l'attesissima nuova stagione a tema Star Wars, che introduce una vasta gamma di contenuti ispirati alla celebre saga cinematografica. A partire da venerdì, i giocatori potranno esplorare inedite location sull'isola di Fortnite, impugnare nuove armi, vestire i panni di iconici personaggi e persino padroneggiare i poteri della Forza.

Star Wars invade Fortnite: tutti i contenuti gratis da riscattare (compresa l’anteprima della nuova serie TV) - Disney ed Epic Games stanno preparando un mese di maggio stellare per i fan di Star Wars e Fortnite, con un crossover che promette di essere il più ambizioso di sempre. La notizia più sorprendente? Fortnite ospiterà l’anteprima mondiale della nuova serie antologica animata di Lucasfilm, Star Wars: Tales of the Underworld, due giorni prima del suo debutto su Disney+ il 4 maggio. Come parte della stagione a tema Star Wars intitolata Fortnite: Galactic Battle, Epic e Disney lanceranno l’isola Star Wars Watch Party il 2 maggio alle 16:00 CEST (10:00 ET/7:00 PT). 🔗imiglioridififa.com

Fortnite: Battaglia Galattica porta Star Wars nel cuore dell’isola - Fortnite è pronto a salire a bordo dell’iperspazio con una delle stagioni più ambiziose di sempre. Dal 2 maggio 2025, prenderà il via Battaglia Galattica, una nuova stagione interamente ispirata all’universo di Star Wars. L’annuncio è arrivato durante la Star Wars Celebration, in grande stile, anticipando un evento colossale che coinvolgerà fan di entrambe le galassie: quella lontana lontana e quella costruita da Epic Games. 🔗gamerbrain.net

Mister Movie | Star Wars: Tales of the Underworld Sbarca su Fortnite e Disney+ con Ventress e Bane - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Scopri l'anteprima esclusiva di Tales of the Underworld su Fortnite e le nuove storie di Asajj Ventress e Cad Bane in arrivo su Disney+. 🔗mistermovie.it

