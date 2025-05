Fortnite Battaglia Galattica | Le novità della Stagione 3

Fortnite: prende il via Battaglia Galattica, l'evento crossover più ambizioso mai realizzato con Star Wars. Gli Star Destroyer imperiali emergono dall'iperspazio, la Morte Nera si staglia minacciosa all'orizzonte, e le forze della Galassia si preparano allo scontro finale sulla mappa BR. Da Palpatine a Luke Skywalker, da Vader a Rey, tutti i personaggi iconici tornano in campo per un evento ricchissimo di contenuti, combattimenti, armi leggendarie e sorprese settimanali.Quattro nuove aree sulla mappa: strategia, boss e bottini rariDurante l'evento, quattro location ispirate a Star Wars trasformano completamente il gameplay:Base del Primo Ordine: fortezza montana con hangar per caccia TIE. Affronta Capitano Phasma e ottieni bottini mitici.

Fortnite è pronto a salire a bordo dell'iperspazio con una delle stagioni più ambiziose di sempre. Dal 2 maggio 2025, prenderà il via Battaglia Galattica, una nuova stagione interamente ispirata all'universo di Star Wars. L'annuncio è arrivato durante la Star Wars Celebration, in grande stile, anticipando un evento colossale che coinvolgerà fan di entrambe le galassie: quella lontana lontana e quella costruita da Epic Games.

Fortnite Capitolo 6: Le novità della Stagione 2 Fuorilegge - È arrivato il momento di prepararsi per una stagione di pura adrenalina, colpi audaci e azione mozzafiato! Fortnite Capitolo 6 – Stagione 2, chiamata “FUORILEGGE”, sta per trasformare l’isola in un paradiso del crimine dove non esistono regole, ma solo opportunità. Prepara le armi, raduna i tuoi complici e gettati in una sfida frenetica verso ricchezze e fama. Questa stagione promette di essere la più avvincente e spietata mai vista! Esplora nuovi luoghi iconici Immergiti nel cuore del crimine visitando Criminopoli, la città caotica dove ogni angolo nasconde pericoli e opportunità. 🔗gamerbrain.net

