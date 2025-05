Forlì ricorda l' alluvione del maggio 2023 con un concerto di beneficenza al Parco Urbano

Sabato 17 maggio alla "Collina dei conigli" all'interno del Parco Urbano "Franco Agosto" di Forlì si tiene il secondo memoriale per l'alluvione del 16 maggio 2023 con l'evento dal titolo "Note emerse". Una serata all'insegna della musica live con un ricco palinsesto di esibizioni.

Zambrotta ricorda il 5 maggio: «Lo scudetto più emozionante. Perugia? Il campo era impraticabile ma…» - di Redazione JuventusNews24Zambrotta ricorda il 5 maggio e lo scudetto di Perugia: tutte le dichiarazioni dell’ex Juve sulla sua carriera L’ex calciatore della Juve Zambrotta ha parlato al Basement di Gazzoli per ricordare il 5 maggio, data impressa nella storia dei bianconeri. «Sono arrivato alla Juve nel 2000 dopo due anni in Serie A con il Bari. Ero in procinto di firmare per il Milan, ma alla fine la Juve offrì di più e vinse quel duello di mercato. 🔗juventusnews24.com

Forlì festeggia il primo maggio, sindacati in piazza: "I morti sul lavoro non vanno ridotti ma totalmente azzerati" - Tanta gente in piazza per una partecipata festa dei lavoratori a Forlì. Cgil, Cisl e Uil hanno celebrato il primo maggio con una festa in Piazza Saffi. Fari puntati sulla piaga delle vite spezzate sul lavoro. "In Italia nel 2024 sono stati registrati più di mille infortuni mortali sul lavoro, con... 🔗forlitoday.it

Ricostruzione post alluvione, vigilanza su appalti e cantieri: patto tra Finanza e Comune di Forlì - Comune di Forlì e Guardia di Finanza hanno sottoscritto un protocollo d’intesa al fine di consolidare il sistema di monitoraggio e vigilanza relativo all’esecuzione delle opere pubbliche interessate dagli eventi alluvionali del maggio del 2023. A stringersi la mano sono stati il sindaco Gian Luca... 🔗forlitoday.it

