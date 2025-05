Fontana di Trevi illuminata con videomapping per gli Internazionali d’Italia

Fontana di Trevi ha offerto uno spettacolo unico, suscitando l'interesse di numerosi turisti e curiosi che l'hanno ammirata illuminata da una palette cromatica che spazia dal giallo al turchese, fino al viola e al rosa. Il suggestivo effetto visivo è stato ottenuto attraverso un progetto di videomapping realizzato in collaborazione con la Federtennis.

Roma, Fontana di Trevi illuminata per gli Internazionali di tennis - (Adnkronos) – Una Fontana di Trevi illuminata di giallo, turchese, viola e rosa è quello che turisti e curiosi si sono ritrovati davanti questa sera. Una colorazione test che riguarda un videomapping realizzato in collaborazione con la Federtennis: a svelare parte della sorpresa è un video social dell’assessore al Turismo, Moda e Grandi Eventi di […] 🔗periodicodaily.com

Roma, Fontana di Trevi illuminata per gli Internazionali di tennis - (Adnkronos) – Una Fontana di Trevi illuminata di giallo, turchese, viola e rosa è quello che turisti e curiosi si sono ritrovati davanti questa sera. Una colorazione test che riguarda un videomapping realizzato in collaborazione con la Federtennis in vista degli Internazionali d'Italia. —[email protected] (Web Info) L'articolo Roma, Fontana di Trevi illuminata per gli Internazionali di tennis proviene da Webmagazine24. 🔗.com

