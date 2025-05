Fondo nazionale Reddito Energetico approvato l’aggiornamento

l’aggiornamento del regolamento del Fondo nazionale Reddito Energetico per l’anno 2025. La misura sostiene la realizzazione di impianti fotovoltaici per le unità immobiliari residenziali di famiglie in condizione di disagio economico.“Il provvedimento – spiega il ministero in una nota – introduce importanti semplificazioni e chiarimenti per la presentazione delle nuove domande di agevolazioni per l’annualità 2025, riferiti sia alla potenza ammissibile degli impianti, sia alla polizza multi-rischi”.“Con questo ulteriore intervento – spiega il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto – diamo maggiore certezza ai cittadini e agli operatori del settore. Confidiamo di poter replicare il successo registrato lo scorso anno, continuando a garantire sostegno concreto alle famiglie italiane con il duplice obbiettivo di contrastare la povertà energetica e incrementare la diffusione delle rinnovabili”. 🔗 ROMA (ITALPRESS) – Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicatodel regolamento delper l’anno 2025. La misura sostiene la realizzazione di impianti fotovoltaici per le unità immobiliari residenziali di famiglie in condizione di disagio economico.“Il provvedimento – spiega il ministero in una nota – introduce importanti semplificazioni e chiarimenti per la presentazione delle nuove domande di agevolazioni per l’annualità 2025, riferiti sia alla potenza ammissibile degli impianti, sia alla polizza multi-rischi”.“Con questo ulteriore intervento – spiega il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto – diamo maggiore certezza ai cittadini e agli operatori del settore. Confidiamo di poter replicare il successo registrato lo scorso anno, continuando a garantire sostegno concreto alle famiglie italiane con il duplice obbiettivo di contrastare la povertà energetica e incrementare la diffusione delle rinnovabili”. 🔗 Ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

M’illumino di meno: Federconsumatori aderisce alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico - Anche quest’anno, Federconsumatori partecipa alla campagna M’illumino di Meno, l’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione su sostenibilità ambientale e risparmio energetico. Negli anni, questa iniziativa ha acquisito sempre maggiore rilevanza, tanto da essere riconosciuta ufficialmente con la Legge n. 34 del 27 aprile 2022. Il Parlamento italiano ha infatti istituito il 16 febbraio come Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, data simbolica che ricorda la prima edizione di M’illumino di Meno nel 2005, in occasione dell’entrata in vigore del ... 🔗laspunta.it

Cina: istituira’ fondo nazionale di orientamento per venture capital - La Cina nel prossimo futuro istituira’ un fondo nazionale di orientamento per i venture capital con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo delle imprese innovative, ha dichiarato oggi il massimo organo per la pianificazione economica del Paese. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5961743/5961743/2025-03-06/cina-istituira-fondo-nazionale-di-orientamento-per-venture-capital Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Sanità, battaglia sui conti: "Il Fondo nazionale non è più in grado di coprire le spese" - "Martedì c’è un tavolo tecnico. Noi facciamo la politica": a dirlo la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti annunciando il primo appuntamento al Ministero delle finanze sui bilanci della sanità regionale. "Nella maggior parte delle regioni, quelle che non hanno un modello prevalentemente privato, il Fondo sanitario nazionale non è più in grado di coprire le spese - ha aggiunto la governatrice, a margine della presentazione del candidato sindaco di Assisi per il centrosinistra - Le Regioni che non hanno le leve fiscali al massimo - ha sostenuto Proietti - stanno pensando a un ... 🔗lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Energia: MASE approva l’aggiornamento Fondo Nazionale Reddito Energetico; Reddito Energetico 2025: regole semplificate per l'accesso agli incentivi fotovoltaici; Fondo Nazionale Reddito Energetico: approvato l'aggiornamento MASE; Fondo Nazionale Reddito Energetico: al via le domande per il 2025. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fondo nazionale Reddito Energetico, approvato l'aggiornamento - ROMA (ITALPRESS) - Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato l'aggiornamento del regolamento del Fondo Nazionale Reddito Energetico per l'anno 2025. La misura sostiene la r ... 🔗msn.com

Energia: Mase, approvato l’aggiornamento del Fondo nazionale reddito energetico 2025 - Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) ha pubblicato l’aggiornamento del regolamento del Fondo nazionale reddito energetico per l’anno 2025. La misura sostiene la realizzazione ... 🔗agensir.it

Reddito Energetico 2025: regole semplificate per l'accesso agli incentivi fotovoltaici - Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha aggiornato il regolamento del Fondo Nazionale per il Reddito Energetico, valido per ... 🔗teleborsa.it