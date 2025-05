Fondazione Cariverona replica a Ciccioli Fdi | Parole inaccettabili Pronti al dialogo con Ancona

Ancona – Riceviamo e pubblichiamo la replica della Fondazione Cariverona, in merito a quanto dichiarato nei giorni scorsi dall’europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli. «In merito agli articoli apparsi sulla stampa locale – inizia così il loro messaggio - e alle dichiarazioni. 🔗 Anconatoday.it - Fondazione Cariverona replica a Ciccioli (Fdi): «Parole inaccettabili. Pronti al dialogo con Ancona» – Riceviamo e pubblichiamo ladella, in merito a quanto dichiarato nei giorni scorsi dall’europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo. «In merito agli articoli apparsi sulla stampa locale – inizia così il loro messaggio - e alle dichiarazioni. 🔗 Anconatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Carlo Ciccioli (Fdi): «La Fondazione Carifac sia dalla parte di Ancona nella vicenda Cariverona» - BRUXELLES – L’eurodeputato di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli auspica che la Fondazione Carifac sia dalla parte di Ancona nella vicenda Cariverona, la cui fondazione rischia di ridurre il proprio impegno da Ancona e comuni limitrofi del 90%, passando da oltre 4milioni di euro concessi all’anno... 🔗anconatoday.it

Fondazione Cariverona, il bilancio 2024 conferma la solidità e la crescita del patrimonio - In un tempo attraversato da transizioni profonde, tra incertezze geopolitiche, crisi sociali, emergenze climatiche e sfide tecnologiche, Fondazione Cariverona conferma la propria traiettoria di crescita e di impatto. Il bilancio 2024, approvato il 24 aprile all’unanimità dal Consiglio generale... 🔗veronasera.it

Fondazione Cariverona: "Nessun effetto sorpresa. Ecco perché lasciamo. Ma non è un contentino" - di Pierfrancesco Curzi Direttore Filippo Manfredi, ha seguito i lavori del consiglio comunale e in particolare la replica del sindaco Silvetti a proposito del disimpegno della Fondazione Cariverona da Ancona? "Certo, abbiamo seguito e letto con la massima attenzione". E quale pensiero si è fatto? "La prima parte della ricostruzione dei fatti e del percorso da parte del sindaco è stata fedele, così come è realistico parlare della perdita patrimoniale della Fondazione dai 4 miliardi di euro del 2007 a 1,2 di quest’anno. 🔗ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Fondazione Cariverona replica a Ciccioli (Fdi): «Parole inaccettabili. Pronti al dialogo con Ancona»; Ancona, Cariverona sferza Ciccioli: «Intimidatore». Palazzo Camerata, Carifac tenta lo scippo; Carlo Ciccioli (Fdi): 'La Fondazione Carifac sia dalla parte di Ancona nella vicenda Cariverona'; Carlo Ciccioli (Fdi): «La Fondazione Carifac sia dalla parte di Ancona nella vicenda Cariverona». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ancona, Cariverona sferza Ciccioli: «Intimidatore». Palazzo Camerata, Carifac tenta lo scippo - ANCONA - Disimpegno affair, potrebbe essere la trama di un avvincente intrigo politico. In effetti il progetto di Fondazione Cariverona, di abbandonare il territorio di Ancona, i primi ... 🔗corriereadriatico.it

Disimpegno Cariverona, Carifac vota sì. L'europalamentare Ciccioli: «Occupo la sede, mi devono arrestare» - FABRIANO Sono giorni concitati, questi. Nel giro di una settimana potrebbero decidersi le sorti del territorio, condizionato dal disimpegno della Fondazione Cariverona rispetto ad Ancona. In ... 🔗msn.com

"No alle intimidazioni dell’onorevole Ciccioli" - Bufera dopo le contestazioni dell’europarlamentare di Fdi Carlo Ciccioli nei confronti di Fondazione Cariverona che passa al contrattacco. "Riaffermamiamo ... 🔗msn.com