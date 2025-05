Fognatura in spiaggia MareAmico | Scaricabarile sulle responsabilità mentre i bagnanti assistono a questa vergogna

MareAmico documenta e denuncia che sulla spiaggia delle Dune di San Leone vengono sversate acque fognarie. "Per questa grave situazione abbiamo allertato l'Aica, il Comune di Agrigento, l'Arpa, la Capitaneria di porto e la Procura", spiega il responsabile dell'associazione.

