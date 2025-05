Foggia tonnellate di spazzatura nel Tavoliere | 618 mila tonnellate di rifiuti

Tgcom24.mediaset.it - Foggia, tonnellate di spazzatura nel Tavoliere: "618 mila tonnellate di rifiuti" La denuncia di Legambiente a "Striscia": "La criminalità organizzata utilizza quel territorio come una discarica a cielo aperto" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Traffico di rifiuti: 618170 tonnellate sequestrate nel foggiano grazie alle inchieste Come se fosse una colonna di tir carichi di immondizie lunga da Foggia a Latina - Di seguito il comunicato: Una montagna di rifiuti mossi e sversati illegalmente dalle ecomafie. Dal 2006 al 2024, le inchieste sul traffico di rifiuti che hanno coinvolto la provincia di Foggia hanno portato al sequestro di 618.170 tonnellate di rifiuti, pari a un’autocolonna di 24.726 tir in coda per 336 chilometri: è la distanza tra Foggia e Latina. Nello stesso periodo, allargando il campo all’intera Puglia (Foggia compresa), le inchieste sul traffico illecito di rifiuti sono state 57 e hanno portato al sequestro di 6. 🔗noinotizie.it

Foggia terra avvelenata: oltre 600mila tonnellate di rifiuti in 18 anni, l'equivalente di 25mila tir - Una montagna di rifiuti illegali che cresce da quasi vent’anni. Dal 2006, nella provincia di Foggia sono state sequestrate 618.170 tonnellate di rifiuti, l’equivalente di 25mila tir in colonna per 336 chilometri, da Foggia a Latina. Un fenomeno che non accenna a fermarsi e che, secondo... 🔗foggiatoday.it

Foggia, tonnellate di spazzatura nel Tavoliere: è la "nuova Terra dei Fuochi"? - Tonnellate di rifiuti in provincia di Foggia. "Striscia la notizia" ha raccolto la denuncia di Legambiente sulla situazione delle ecomafie nel Tavoliere: "Si tratta di 618mila tonnellate di rifiuti pa ... 🔗msn.com

Emergenza rifiuti nel Tavoliere: la denuncia di Legambiente - La provincia di Foggia si trova ad affrontare una crisi ambientale senza precedenti. Secondo un recente rapporto di Legambiente, nel Tavoliere sono state accumulate ben 618mila tonnellate di rifiuti, ... 🔗notizie.it

