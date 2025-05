Foggia celebra il successo del teatro e del jazz | stagione da incorniciare al Giordano

stagione culturale del teatro Umberto Giordano di Foggia, che quest’anno ha saputo stupire e coinvolgere il pubblico con una doppia proposta artistica di alto livello: la tradizionale stagione teatrale di prosa e una rinnovata edizione del. 🔗 Foggiatoday.it - Foggia celebra il successo del teatro e del jazz: stagione da incorniciare al Giordano Si è appena conclusa con entusiasmo e partecipazione laculturale delUmbertodi, che quest’anno ha saputo stupire e coinvolgere il pubblico con una doppia proposta artistica di alto livello: la tradizionaleteatrale di prosa e una rinnovata edizione del. 🔗 Foggiatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Teatro, grande successo al “Madrearte” di Villaricca per “Boomer” di e con Paolo Caiazzo - L'articolo Teatro, grande successo al “Madrearte” di Villaricca per “Boomer” di e con Paolo Caiazzo sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

“Premiata Pasticceria Bellavista”: il successo di Salemme rivive sul palco del Teatro Diana - Dopo il successo della scorsa stagione, torna al Teatro Diana di Napoli, fino al 23 marzo, la commedia “Premiata Pasticceria Bellavista”, scritta da Vincenzo Salemme e interpretata dalla Compagnia del Teatro Nest, con la regia di Peppe Miale Di Mauro. “Premiata Pasticceria Bellavista” è un’opera che affonda le sue radici negli anni ’90, ma che continua a parlare al pubblico di oggi con la sua ironia pungente e la sua capacità di affrontare temi delicati come la donazione degli organi e le paure più recondite dell’animo umano. 🔗ildenaro.it

"Ifigenia: il coraggio di essere donna", l’istituto comprensivo di Bucchianico celebra in un incontro tra teatro e scuola la Giornata internazionale delle donne - «Ifigenia: il coraggio di essere donna»: è questo il titolo dell’incontro organizzato dall’istituto comprensivo statale di Bucchianico, con il patrocinio del Comune di Vacri, per celebrare la Giornata internazionale della donna, proseguendo il percorso avviato lo scorso anno con il primo convegno... 🔗chietitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

A Foggia il celebre spettacolo per famiglie “L’Elefantino”; Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 12 e domenica 13 aprile; Giornata contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari: la la celebra a Foggia alla presenza del Ministro Orazio Schillaci, del Sottosegretario Marcello Gemmato e del Governatore Michele Emiliano; Da Piedigrotta a Sant’Anna. Il Piccolo Teatro di Foggia mette in scena «Mala Vita». Un intelligente omaggio a Umberto Giordano. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

FOGGIA “Note da Oscar”: la magia del cinema risuona al Teatro Giordano di Foggia - Il 18 aprile al Teatro Giordano di Foggia le indimenticabili colonne sonore di Hollywood eseguite dall’Orchestra ICO Suoni del Sud, diretta da Benedetto Montebello, con proiezione di immagini. 🔗statoquotidiano.it

Foggia, la Provincia «dona» il teatro ad associazione vittima di furto - In risposta alla richiesta avanzata dalla Compagnia teatrale Palcoscenico, la Provincia di Foggia concede con piacere l’utilizzo gratuito, per tre date, del Teatro del Fuoco, per sopperire alle ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it