FOCUS ASIA 2025 | il progetto Filippino What’s Left of Us vince il TAICCA Focus Asia Co-Production Award!

Con oltre 200 partecipanti provenienti da 40 territori, 11 progetti in fase di sviluppo, 7 opere in fase di realizzazione, 3 giorni di panel e case studies e quasi 300 incontri one to one, Focus Asia 2025 conferma il suo ruolo unico nel favorire i legami artistici e produttivi tra Asia ed Europa.

