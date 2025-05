Flight Risk | guida al cast e ai personaggi del film

Flight Risk: guida al cast e ai personaggi del filmIl nuovo thriller con protagonista Mark Wahlberg, Flight Risk (qui il trailer), vanta un cast ristretto ma di grande valore. Diretto dal premio Oscar Mel Gibson, il film arriva nelle sale italiane l’8 maggio, distribuito da Eagle Pictures.Segue la storia avvincente e ricca di suspense di Daryl Booth, interpretato da Wahlberg, un pilota che accompagna un maresciallo dell’aeronautica statunitense (Michelle Dockery) e un pericoloso fuggitivo (Topher Grace) in attesa di processo. I due attraversano le terre selvagge dell’Alaska, dove la tensione aumenta e la fiducia cala man mano che vengono svelate le loro vere identità e motivazioni. Flight Risk è stato scritto da Jared Rosenberg, al suo debutto cinematografico.Come mostrato nel trailer di Flight Risk, Daryl, interpretato da Wahlberg, è un sicario ingaggiato per eliminare Winston, un informatore della mafia. 🔗 ale aidelIl nuovo thriller con protagonista Mark Wahlberg,(qui il trailer), vanta unristretto ma di grande valore. Diretto dal premio Oscar Mel Gibson, ilarriva nelle sale italiane l’8 maggio, distribuito da Eagle Pictures.Segue la storia avvincente e ricca di suspense di Daryl Booth, interpretato da Wahlberg, un pilota che accompagna un maresciallo dell’aeronautica statunitense (Michelle Dockery) e un pericoloso fuggitivo (Topher Grace) in attesa di processo. I due attraversano le terre selvagge dell’Alaska, dove la tensione aumenta e la fiducia cala man mano che vengono svelate le loro vere identità e motivazioni.è stato scritto da Jared Rosenberg, al suo debutto cinematografico.Come mostrato nel trailer di, Daryl, interpretato da Wahlberg, è un sicario ingaggiato per eliminare Winston, un informatore della mafia. 🔗 Cinefilos.it

Ne parlano su altre fonti

Crazy Rich Asians: guida completa al cast - Crazy Rich Asians: guida completa al cast Con artisti sia incredibilmente talentuosi che incredibilmente belli, il cast di Crazy Rich Asians potrebbe semplicemente essere un raduno di future star del cinema. Basato sulla trilogia di libri best-seller scritta da Kevin Kwan, il film segue Rachel Chu mentre viaggia a Singapore per incontrare la famiglia e gli amici del suo fidanzato, Nick Young. A insaputa di Rachel, la famiglia Young è esorbitantemente ricca (e sopra le righe), e il suo fidanzato si rivela essere uno degli scapoli più ambiti di Singapore, con orde di ragazze disposte a ... 🔗cinefilos.it

The Residence: guida al cast e ai personaggi della serie Netflix - The Residence: guida al cast e ai personaggi della serie Netflix The Residence di Netflix presenta numerosi attori e attrici noti in un cast abbastanza ampio da far sì che tutti si adattino comodamente (o scomodamente, dato che la maggior parte dei personaggi sono sospettati) alla Casa Bianca (qui la nostra recensione). La serie TV di gialli, creata da Paul William Davies, ruota attorno a una morte che avviene durante una cena di stato presso la residenza del Presidente degli Stati Uniti. 🔗cinefilos.it

Captain America: Brave New World, cast e guida ai personaggi Marvel - Captain America: Brave New World, cast e guida ai personaggi Marvel Molti volti noti ritornano in Captain America: Brave New World, e il debutto sul grande schermo di Sam Wilson nei panni di Capitan America introduce anche diversi nuovi ed entusiasmanti personaggi dell’MCU. Dopo il successo di The Falcon and the Winter Soldier su Disney+, nei Marvel Studios è stato avviato lo sviluppo di un sequel del film, che segna la prima volta in cui Sam Wilson interpreta il nuovo Capitan America dell’MCU nei cinema. 🔗cinefilos.it

Approfondimenti da altre fonti

Maggio 2025: i film e le serie tv imperdibili in arrivo; Box Office: Flight Risk di Mel Gibson guida un weekend tranquillo con un’uscita in sala che gli fa guadagnare 12 milioni di dollari; Flight Risk - Trappola ad alta quota; Flight Risk: Mark Wahlberg pelato e psicopatico nel nuovo trailer del film di Mel Gibson. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Flight Risk, la recensione: eravamo io, un testimone di mafia, e un pilota killer psicopatico - Flight Risk recensione del film trama e critica del thriller d'azione di Mel Gibson con Mark Wahlberg di cosa parla e com'è Flight Risk ... 🔗comingsoon.it

Flight Risk - Trappola ad alta quota - Il prologo è infatti brevissimo. Flight Risk non perde tempo e mostra sin da subito la lotta per la sopravvivenza del maresciallo dell'aeronautica interpretata da Michelle Dockery (nota soprattutto ... 🔗mymovies.it

Flight Risk, la recensione: eravamo io, un testimone di mafia, e un pilota killer psicopatico - Perché in qualche modo Flight Risk è il film che nasce dall’incontro tra Airport e Con Air, se questi due genitori non fossero stati blockbuster a alto budget e dal cast chilometrico ma ... 🔗comingsoon.it