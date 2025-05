Flavio Cobolli | Nel 2025 punto alla top 20 della classifica del tennis mondiale

Il 23enne talento del tennis, 36esimo al mondo e con un passato giovanile nel calcio, parla alla vigilia degli Internazionali di Roma: «Ho tante lacune tecniche da migliorare, punto a un grande risultato in un Masters 1000 o in uno Slam»

Atp Bucarest 2025, Flavio Cobolli in finale: battuto Dzumhur in due set - Continua l’ottima settimana di Flavio Cobolli, che dopo una striscia di otto sconfitte consecutive sul circuito ATP arriva alla finale nel 250 di Bucarest. Sulla terra rossa della capitale rumena l’azzurro, testa di serie numero 3 del tabellone, ha battuto il bosniaco Damir Dzumhur con un netto 6-3, 6-0 in un’ora e cinque minuti di gioco. Segnali molto incoraggianti dopo un inizio di stagione davvero difficile. 🔗sportface.it

Flavio Cobolli: “Col consiglio di Berrettini ho vinto a Bucarest. Nel calcio avevo pressione, nel tennis no. Punto alla top20” - Flavio Cobolli non ha bisogno di presentazioni: numero 36 del mondo ed ha appena vinto il primo titolo ATP a Bucarest. Il tennista romano è stato l’illustre ospite dell’ultima puntata di TennisMania, il programma di Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco in onda sul canale YouTube di OA Sport. Una lunga e bella intervista, che ha toccato tutta la carriera ancora giovane di Cobolli. Sul suo percorso giovanile, passato anche dal calcio, con una famiglia che lo ha sempre sostenuto: “Quello che ha fatto mio papà, ma tutta la mia famiglia, è stato veramente difficile. 🔗oasport.it

Bucarest Open 2025, Flavio Cobolli batte Gasquet e vola ai quarti - Flavio Cobolli si qualifica ai quarti di finale del Bucarest Open 2025. Il tennista 22enne, n°45 del mondo, ha sconfitto in tre set il francese Richard Gasquet con il punteggio di 6-4 4-6 6-1. I numeri di Flavio Cobolli contro Gasquet I due si sono dati battaglia. L’azzurro ha vinto 6 break point su 13 e conquistato 91 punti complessivi. Quanto al servizio, ha realizzato 4 ace, 6 doppi falli e vinto il 60% dei punti con la prima battuta (il 68% con la seconda). 🔗lapresse.it

