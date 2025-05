Flappy Bird torna su Mobile dopo 10 anni

Flappy Bird fa il suo ritorno ufficiale su dispositivi Android. Questa volta, però, il celebre gioco del volatile svolazzante non si trova su Google Play, ma in esclusiva sull'Epic Games Store, grazie a una nuova iniziativa editoriale firmata Flappy Bird Publishing.Un ritorno fedele allo spirito originaleIl nuovo Flappy Bird non tenta strade sperimentali né stravolge il concept che l'ha reso famoso. Il gameplay resta identico: un singolo tocco per volare, ostacoli implacabili e la solita frustrazione dietro l'angolo. La grafica minimalista e l'altissima difficoltà sono stati mantenuti con precisione quasi filologica, così da garantire ai fan un'esperienza autentica.Addio blockchain, benvenuta pubblicitàdopo il tentativo mal riuscito del 2023 di trasformare Flappy Bird in un gioco Web3 su Telegram, con wallet crypto integrati e supporto alla blockchain TON, il progetto è stato interrotto e completamente riformulato.

